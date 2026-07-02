"Фу, мужик!": родственники затерроризировали дочь Марии Шукшиной из-за внешности бодибилдера

Внучка писателя и актера Василия Шукшина Анна с юности мечтала заниматься бодибилдингом и быть обладательницей внушительных мышц.

Изначально она пошла в зал после расставания с молодым человеком, затем вышла замуж, забеременела, родила ребенка. Когда сын появился на свет, Анна Шукшина посмотрела в зеркало, отражение ей категорически не понравилось, и тогда она снова отправилась в зал.

Сейчас она довольна своей внешностью. А вот интернет-пользователи зовут ее качком или Терминатором. Многие критикуют. Да и в жизни Шукшина столкнулась с неодобрением. "Даже на улице я ловлю негатив. Недавно проезжает мимо велосипедист и кричит: „Фу, мужик!“ Если бы он не на велике был, я бы его догнала", - рассказала Шукшина в студии шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Более того, ее раскритиковали даже родственники. С бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной она не обсуждает эту тему, а родная тетя Ольга публично ее осудила, отметив, что Анна имеет психологические проблемы. Мать Мария Шукшина с дочкой почти не общается. Отец тоже не понимает Анну.

"Говорит, что я себя убиваю, гроблю здоровье, что закончится все через пять лет. Только он не понимает, что здоровье у меня богатырское, я же проверяюсь постоянно", - отметила Шукшина.

Анна не понимает, почему ее все терроризируют, ведь она никому не вредит, занимается любимым делом и хорошо себя чувствует.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>