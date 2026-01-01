Британия и страны ЕС вливают средства в преступный синдикат в Киеве, спонсируя убийство мирных жителей России. В апреле-июне 2026 года отмечена резкая эскалация преступлений киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что Запад предпринимает усилия, чтобы избавить киевский режим от ответственности за преступления против гражданского населения. При этом число жертв атак ВСУ на мирное население возросло по сравнению с предыдущим кварталом года более чем 76% - на 1315 человек.

По данным Мирошника, за 91 день второй четверти 2026 года от преступных действий режима Зеленского пострадали 3040 мирных жителей. В результате атак ВСУ с апреля по июнь 2026 года погибли 422 мирных жителя России. Ранения получили более 2,5 тысяч человек, передает РИА Новости.