Крик души бывшей помощницы Пугачевой, которую выжил Галкин*: "Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают!"

Алла Пугачева уже несколько лет живет за границей. Поскитавшись по Европе, Примадонна с детьми и мужем-иноагентом поселилась на Кипре.

На днях Сеть взорвало свежее видео с Алла Борисовной. Туристы сняли, как исполнительница хита "Арлекино" прогуливается по Лимасолу в компании юмориста. Артистка выглядела не лучшим образом. Видно, что Пугачева сильно сдала. В комментариях к ролику народ отметил, что Алла Борисовна едва ноги передвигает и сильно сутулится.

Активное обсуждение внешности Пугачевой больно ранит Людмилу Дороднову, которую многие знают как бывшую домработницу певицы, Люсю. Экс-помощнице Примадонны неприятно читать о том, как сильно Алла Борисовна сдала. В проблемах со здоровьем, намекнула Дороднова, нет ничего постыдного.

"Во-первых, не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце", — причитает Люся.

Бывшая помощница жалеет Примадонну. Людмила Дороднова считает, что ее работодательница подвергается нападкам незаслуженно. Домработница удивляется выдержке Аллы Пугачевой.

"Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик. Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают!" — цитируют крик души Дородновой журналисты "Телепрограммы".

Напомним, Людмила Ивановна Дороднова верой и правдой служила Алле Пугачевой 27 лет. Люся до сих пор работала бы на певицу, если бы не Максим Галкин*. Пятый муж Примадонны не нашел общего языка с помощницей. Галкин выжил домработницу Люсю из дома Пугачевой.

*признан иноагентом в России.