Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько задержан в рамках дела о мошенничестве. Меру пресечения изберет Хорошевский суд Москвы.

Нерадько вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере. Следствие направило в суд ходатайстве об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Задержанный возглавлял Росавиацию в 2009 — 2023 годах. Нерадько, кроме того, занимал посты первого замминистра транспорта и главы Ространснадзора. В прошлом году был задержан его бывший заместитель Сергей Тимошенко по делу о получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщает Baza.