ВС России освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Поселок взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в общей сложности за неделю российские войска установили контроль над 11 населенными пунктами в зоне СВО. Штурмовики "Южной" группировки войск вели зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. Тем временем отряды 25-й армии завершали уничтожение групп украинских боевиков в Красном Лимане.

За указанный период силы Черноморского флота уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ. ПВО сбила 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическую ракету большой дальности и три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго". Уничтожен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 3871 беспилотный летательный аппарат.