Невеста выставила Дмитрия Диброва после падения в ночном клубе и операции

Дмитрий Дибров пострадал на вечеринке в клубе. Телеведущий отдыхал под диджей-сеты Ирины Хакамады, но только танцами он не ограничился. Шоумен упал с лестницы и оказался в Боткинской больнице. У Дмитрия были диагностированы сотрясение головного мозга, перелом носа и руки.

Ведущего привели в чувство и отпустили домой. Однако падение не прошло бесследно. Вскоре Дибров вернулся в больницу, где ему провели операцию на руке.

О состоянии шоумена рассказала его новая невеста, нутрициолог Екатерина Гусева. Она выставила в личном блоге новые фото телеведущего и заявила, что с ним все отлично.

"Все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! Судите сами — фотографии сделаны 2 июля", — сообщила Екатерина.

На снимках Дибров предстал в белой рубашке, удлиненном черном жакете и брюках в тон. Дмитрий улыбался и действительно хорошо выглядел.

Однако внимательные пользователи Сети заметили, что лицо у шоумена слишком бледное и слегка отекшее. Это не скрыли даже фильтры. Преданные поклонники призвали Диброва взять паузу от работы и гулянок, чтобы восстановиться.

"Дмитрию тишина и покой нужны, но он опять ищет приключения. К хорошему это не приведет", — написал один из подписчиков Гусевой.