Кейт Миддлтон уговаривает принца Уильяма помириться с Гарри и Меган: для нее эта встреча имеет особое значение

Меган Маркл и принц Гарри уже через пару недель приедут в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские привезут с собой детей, чтобы познакомить их с королевскими родственниками. Ожидается, что Меган будет сопровождать принца Гарри на мероприятиях, посвященных обратному отсчету до старта "Игр непокоренных".

Говорят, Кейт Миддлтон уговаривает супруга, принца Уильяма, встретиться с младшим братом. Отметим, что Уильям и Гарри уже несколько лет находятся в ссоре. По слухам, после откровений младшего брата старший категорически не хочет с ним иметь дело.

Однако когда стало известно о визите Гарри и Меган да еще с детьми в Великобританию, Кейт решила взять все в свои руки и попытаться наладить отношения. Такая возможность выпадает раз в несколько лет, считает Миддлтон. Кэтрин воспринимает встречу с родственниками как особенную и намерена приложить все усилия, чтобы завершить затянувшийся конфликт, утверждает Us Weekly.

Вот только Уильям, похоже, пока не готов к встрече с братом и его супругой, якобы и положившей начало семейному расколу. "Это не входит в планы Уильяма, это планы Гарри. Они также не ожидали, что Гарри приедет в Великобританию вместе с Меган и детьми, поэтому он колеблется. Если он пока не готов, никакого воссоединения не будет", - сообщили в близком окружении будущего короля.

К слову, надеется на примирение и отец Уильяма и Гарри, король Карл III. Говорят, в семье царит осторожный оптимизм.

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