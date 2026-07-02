Уиткофф и Кушнер отказались ехать в Россию ради фотосессии

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно поддерживали связь с украинскими и российскими официальными лицами. Были и личные встречи, о которых не сообщалось публично, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник издания заверил, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждения. Однако ради еще одной совместной фотосессии они не поедут.

Источник утверждает, что российские официальные лица были разочарованы неравномерным характером визитов Кушнера и Уиткоффа и отсутствием действий. В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что посланники приедут в Россию в ближайшее время. Отмечалось, что президенты России и США договорились об этом во время беседы, приуроченной к 80-летию Дональда Трампа.