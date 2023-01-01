Могилу народного артиста России Виталия Коняева забросили: все заросло травой

Народный артист России Виталий Коняев ушел из жизни 30 сентября 2023 года. Ему было 86 лет. Коняев снялся в полусотне фильмов, но так и не стал суперзвездой. Самая известная его роль - командир артиллерийской батареи Вохминцев в драме Владимира Басова "Тишина".

65 лет Виталий проработал на сцене легендарного Малого театра. Преподавал в Щепке актерское мастерство и фехтование.

Первой женой актера была Нина Дробышева. В конце 1964-го у супругов родилась дочь Елена, продолжившая дело родителей. Когда девочке было 5 лет, артисты развелись. Во второй раз Коняев женился на Татьяне Станиславской. Артистка подарила Виталию Анатольевичу сына Дмитрия. Он окончил факультет политологии в МГУ. Занимал должность руководителя практики отношений с органами власти и регуляторами в коммуникационном агентстве "Рим".

Доподлинно известно, что у покойного остался еще один, внебрачный сын. Его родила ассистент режиссера "Ленфильма" Алла Майорова. Но поскольку женщина до этого имела близкие отношения с Булатом Окуджавой и актером Константином Григорьевым, Коняев ребенка своим не признал.

Похоронили Виталия Коняева на 21-м участке Троекуровского кладбища. Неподалеку упокоились Борис Клюев, Сергей Юрский, Светлана Светличная. Но найти могилу Конева не так просто. С момента смерти артиста прошло почти три года, но его близкие пока не поставили надгробие.

Деревянный крест на месте захоронения облупился и гниет, единственная фотография выцвела, свежих цветов не видно, да и в целом могила заросла травой. Создается ощущение, что родные забросили последнее пристанище Коняева.