ЦИК принял документы КПРФ для участия в выборах в Госдуму

Центризбирком России продолжает прием документов от партий, которые выдвинули своих кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму девятого созыва.

Сегодня в комиссию пришли представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Коммунисты доставили в ЦИК несколько коробок со списками. Более 300 человек распределили по 36 региональным группам. В числе кандидатов - 21 участник СВО.

Окончательный состав был утвержден на съезде КПРФ в июне. 15 человек включили в общефедеральную часть. Её возглавил бессменный лидер коммунистов.

"Впервые выборы в Госдуму проходят в условиях войны и тех вызовов, которые брошены всей нашей цивилизации, нашей культуре, в том числе и выборной системе. Выборы должны помочь обеспечить уверенную победу не только на фронте, но и в тылу и все сделать для того, чтобы нацистко-бандеровский режим прекратил свое существование на Украине, которая оказалась оккупированной", - заявил Геннадий Зюганов.