Собянин рассказал о переезде Таганского и Лефортовского судов в новое здание

Строительство нового здания Таганского и Лефортовского районных судов завершится в 2027 году. После переезда они займут площадь в четыре с половиной раза больше, чем сейчас. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс. В новом здании всё продумано до мельчайших деталей. Например, планировка выполнена так, чтобы было удобно не только сотрудникам, но и всем участникам процесса.

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Восемь этажей, высокие потолки, несколько входных групп, продуманная безбарьерная среда, паркинг. Так будет выглядеть новое здание для Таганского и Лефортовского судов. Это один из уникальных проектов столицы. Темпы строительства высокие. Меньше чем за год специалисты завершили все монолитные работы. Здание собрали буквально как конструктор. С завода поступали уже готовые элементы. Строителям оставалось, по сути, скрепить все части между собой.

"Используется сборно-монолитная технология. Конструкция изготавливается на заводе сам процесс производства строго контролируется. А изделия проверяются на каждом этапе. После этого изделия привозят на строительную площадку и монтируются", - говорит Нияз Ситдиков, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы.

Таганский и Лефортовский суд суммарно обслуживают четыре района с населением двести пятьдесят тысяч человек. Здания, в которых они сейчас расположены, уже давно устарели технически и морально и не соответствуют современным требованиям. Сотрудники и посетители ютятся в небольших кабинетах и тесных коридорах. Но совсем скоро это останется в прошлом.

"Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов. Завершить работы планируется в 2027 году. Новое восьмиэтажное здание в Таможенном проезде будет разделено на две секции с отдельными входами. Внутри обустроят 36 залов судебных заседаний, кабинеты для более чем 100 сотрудников, переговорные и комнаты отдыха. Также здесь установят необходимое оборудование для обеспечения комфорта и безопасности всех участников судебных заседаний. После переезда площадь двух районных судов увеличится в 4,5 раза", - сообщил Сергей Собянин.

Планировка здания выполнена таким образом, чтобы разделить потоки людей. Для посетителей, сотрудников, подозреваемых или обвиняемых предназначены разные входные группы. Пересечься они точно не смогут. Залы заседаний будут оборудованы видео-конференц-связью. Это полезная опция для тех участников процесса, которые не могут присутствовать на заседании очно. Сейчас строители приступают к устройству наружных сетей и подготовительным работам к монтажу декоративного фасада. Он будет выполнен из стеклофибробетона - одного из самых передовых и долговечных материалов.

"Материал обладает высокой прочностью. Он на 90% прочнее чем обычный бетон. Обладает высокой звукоизоляцией, не подвержен химическим воздействиям и температурному режиму", - говорит Юлия Заяц, руководитель проекта.

За последние годы были построены здания для восьми районных судов. Также в столице активно реконструируют старые здания. Главная цель - создать комфортную и современную инфраструктуру не только для сотрудников, но и для посетителей.