Московские реставраторы восстанавливают редкие портреты Петра I

В Загородном дворце Елизаветы Петровны спасают Петра Первого. Сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации удивляются иронии судьбы. Поступивший к ним портрет последнего царя и первого императора России почти два века украшал здание Парусной фабрики по соседству. Портрет - редкий, в рост, да еще прижизненный. Правда, имя художника неизвестно.

Последние сто лет этот портрет, а также замечательная работа бельгийца Густава Вапперса "Петр Первый в Саардаме", находились в Государственном Историческом музее. И ни разу не выставлялись. К реставраторам поступили с диагнозом: " Вещи - сложные, состояние - плачевное". Год назад выносили их с невероятной осторожностью.

Сначала в ГОСНИИР провели большую исследовательскую работу. Затем укрепляли холст, грунт, красочный слой. А сейчас началось самое интересное. Оказывается, портрет Петра неоднократно докрашивали, дописывали, меняя не только прическу, но и лицо. Реставраторы как детективы восстанавливают замысел автора, скрытый вмешательством предыдущих специалистов.

"К сожалению, довольно грубо раскрыли авторское изображение и потеряли часть тончайших лессировок, которые изменяют форму лица. И он действительно - как будто бы помыли его. Мы видим, насколько в предыдущую реставрацию почистили и удалили этот слой лака , обнажив ровно половину лица", - говорит Екатерина Алёшкина. Заведующая отделом научной реставрации станковой и масляной живописи ГОСНИИР.

Картина Вапперса тоже была почти полностью разрушена. Работа ведется колоссальная.

"Уже выполнена заделка прорывов, в том числе стяжка их. Потому что в процессе бытования нити холста дали усадку. Поэтому необходимо было восстановить целостность холста и стянуть эти прорывы", - говорит Елена Юровецкая, младший научный сотрудник отдела научной реставрации станковой масляной живописи ГОСНИИР.

Сейчас удаляют поверхностные загрязнения. За процессом внимательно следят сотрудники Исторического музея.

"Мы ждем возвращения этих работ. Мы очень надеемся, что они будут участвовать и выставках и пополнят нашу экспозицию", - говорит Людмила Руднева, старший научный сотрудник ГИМ.

Уже этой осенью можно будет лично увидеть молодого, неистового Петра Первого в годы обучения корабельному делу в Голландии. И его же - зрелого, мудрого. И благодарного потомкам реставраторам.