В Москве финишировал марафон "Города-герои - города героев. Дорогами народных ополченцев"

Сегодня в Москве финишировал марафон "Города-герои - города героев", приуроченный к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны.

Экипажи за две недели преодолели свыше 13 тысяч километров. Они побывали в 18 регионах России и шести областях Беларуси. Везде возлагали цветы к воинским мемориалам, читали лекции об истории народного ополчения, был показан фильм о войне. В общей сложности в мероприятиях приняли участие больше 100 тысяч человек.

Проект инициировала Московская городская дума.