Белоусов проинспектировал Черноморский флот

Наращивание средств ПВО, защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач для российской армии. Об этом заявил министр обороны. Андрей Белоусов проинспектировал войска и силы Черноморского флота.

Министр заслушал доклады командования о текущей обстановке, а также встретился с руководителем республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

По завершении работы на командном пункте Белоусов вручил черноморцам, отличившимся в зоне СВО, государственные награды.