Глава ВТБ доложил Путину об успехах банка

О реализации важных федеральных проектов, которые финансирует один из крупнейших банков страны, доложил сегодня Владимиру Путину глава ВТБ Андрей Костин. Рабочую встречу президент провел в Кремле.

По словам руководителя финансовой организации, завершается строительство предприятия полиметаллов в Норильске, активно продвигается проект высокоскоростной магистрали Москва - Петербург, возводится Амурский газоперерабатывающий завод. Обсудили развитие и других знаковых промышленных объектов, а также основные показатели финансовой деятельности банка.

"Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600 плюс. Похвастаться можно тем, что банк фокусирует своё внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Начну с самого крупного для нас: мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. Когда этот проект выйдет на полную мощность, Чукотка перестанет быть дотационным регионом и начнёт сама себя кормить", - заявил Костин.