Парламент Армении лишил права на голосование часть граждан республики

Проживающие за рубежом граждане Армении недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране. Поэтому их надо лишить права голоса, решили инициаторы соответствующего закона, принятого армянским парламентом.

В соответствии с документом, право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730. Иначе, считают депутаты от партии премьер-министра "Гражданский договор", армяне не ориентируются в происходящем в стране.

Против таких изменений выступала оппозиция. По ее мнению, таким образом власти пытаются сократить число избирателей, имеющих право участвовать в референдумах. А принятый документ облегчит принятие конституционных изменений, которые продвигает премьер Никол Пашинян.