Наталья Штурм завела молодого любовника в Африке: "Я кайфую оттого, что и в 60 лет могу выбирать"

Певица Наталья Штурм отметила 60-летие на берегу Атлантического океана в ЮАР. Артистка и предположить не могла, что вечеринка закончится невероятной встречей с молодым темнокожим красавцем.

После ужина в ресторане Штурм вызвала такси. А приехал стройный красавец, который с первого взгляда покорил сердце певицы.

"Я вызвала такси, водителем был Кейси — подрабатывал на своей машине. Пока он меня вез, я его рассмотрела: он понравился мне фактурой, гладкостью и красотой кожи. На следующий день он мне написал, мы встретились. В нем есть потенциал, он не боится работы, не ленивый, — как говорил Жириновский", — поделилась Наталья со "СтарХитом".

Нового ухажера исполнительница не скрывает и уже опубликовала в своем блоге несколько фотографий с ним. Кейси же времени зря не теряет, он красиво ухаживает за певицей и говорит, что готов бросить все и отправиться за любимой в Россию. Правда, сама Наталья заявила, что для нее этот роман останется просто ярким курортным воспоминанием.

"Я кайфую оттого, что и в 60 лет могу выбирать, с кем мне жить, с кем спать и чем себя утешить. Я многое могу рассказать российским женщинам, чтобы они почувствовали себя любимыми, без заморочек", — отметила Штурм.