Два катамарана столкнулись во время сплава в Свердловской области

Сплав по реке Реж в Свердловской области закончился аварией. Столкнулись два катамарана, один пассажир пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, на маршрут была зарегистрирована группа из 91 туриста. Инцидент произошел 2 июля. Из-за сильного течения на реке произошло столкновение двух катамаранов, один из них перевернулся.

Прибывшие спасатели обнаружили одного из пассажиров на острове посреди реки со сломанной ногой. Пострадавшего туриста оперативно эвакуировали и отправили в больницу.