Блогер Александра Митрошина получила удар в спину: выдохнула, а тут такое

Недавно блогера Александру Митрошину приговорили к трем годам условно. Тверской районный суд Москвы признал ее виновной в отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, блогеру назначили штраф в размере 900 тысяч рублей и постановили конфисковать у нее имущество на 115 миллионов рублей.

Услышав приговор, Митрошина выдохнула и расплакалась. Позднее она призналась, что была готова к более суровому наказанию и даже приготовила сумку в тюрьму.

А теперь "матерь бложья" получила удар в спину. Дело в том, что прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор в отношении Александры Митрошиной. Об этом сообщает пресс-служба Тверского районного суда Москвы. Теперь ей могут ужесточить наказание.

Сторона обвинения сочла приговор слишком мягким, и теперь представители прокуратуры намерены добиваться пересмотра решения вышестоящей инстанцией. К тому же есть другие, яркие примеры: ее коллеги Елена Блиновская получила реальный срок, она проведет в заключении около пяти лет, а Артему Чекалину дали семь лет тюрьмы.

Напомним, по данным прокуратуры, с 2020 по 2024 год Александра Митрошина легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов. Для этого она приобрела квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на Большой Дмитровке. В марте 2025 года ее задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая, где жила до этого в течение трех лет. Более года блогер находилась под домашним арестом в Москве.

Ранее Александра Митрошина частично признала вину.