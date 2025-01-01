Украинские власти начали массовую эвакуацию из Харьковской области

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Харьковской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, покинуть дома должны жители 60 населенных пунктов.

Ранее сообщалось об обязательной эвакуации семи населенных пунктах на Золочевском направлении. Теперь зона расширена на общины Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Как заявил Синегубов, решение приняли на заседании совета обороны области.

Ранее украинские власти заявили, что с июня 2025 года из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек. Эвакуация объявлялась в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также в подконтрольных ВСУ частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.