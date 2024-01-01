Седокова впервые показала, что ей перед смертью написал Тимма

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения его жены Анны Седоковой. Тело спортсмена нашли в одном из московских хостелов. На телефоне баскетболиста была заставка с сообщением "Позвоните Анне" и номер телефона певицы.

Оказывается, это не все. Спортсмен оставил послание для жены. Во время общения с поклонниками Анна показала, что ей написал Янис. Седокова опубликовала фото телефона Тиммы, на заставке которого и была записка. На черном фоне белым крупным шрифтом выведено: "Наберите Анна", следом номер телефона и подпись: "Спасибо тебе за все".

"Эта заставка была у него на телефоне", — коротко пояснила исполнительница.

Седокова призвала прекратить травить ее из-за смерти Тиммы. Певица эмоционально обратилась к хейтерам. "Пожалуйста, хватит. Я вас очень прошу", — обратилась Анна к критикующим ее пользователям Сети.

Напомним, что Янис Тимма и Анна Седокова были в браке несколько лет, но в 2024 году супруги подали на развод. Оформить документы певица и баскетболист не успели. За пару дней до официального расторжения брака Тимма покончил с собой. После смерти спортсмена вокруг Седоковой не утихают скандалы и обсуждения.

Анна больше года молчала и не комментировала трагедию. Лишь недавно она нашла в себе силы, чтобы ответить на все вопросы. Так, артистка призналась, что брак с баскетболистом был настоящим кошмаром. Она утверждает, что терпела от Яниса побои и однажды он даже напал на нее с ножом.

"Я ушла от него, потому что у него были приступы агрессии. Однажды, в День святого Валентина, он меня сильно избил — так что утром у меня половина лица была синяя", — призналась Седокова.