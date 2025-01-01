Дина Аверина будет рожать с мужем Дмитрием Соловьевым в Нижнем Новгороде

Известная гимнастка Дина Аверина ждет ребенка от мужа, фигуриста Дмитрия Соловьева. Супруги вот-вот станут родителями.

В новом интервью прославленная гимнастка рассказала, что беременность в общем переносит легко, она не страдает от отеков и лишних килограммов. Однако с приближением родов ей стало тяжело ходить и появилась одышка.

Но всех этих недомоганий Аверина не замечает благодаря поддержке супруга. Пара активно готовится к появлению на свет ребенка. Супруги решились на партнерские роды.

"Дима сказал, что будет присутствовать. Мне не помешала бы поддержка близкого человека, а мы с ним очень близки, мы похожи, мы чувствуем друг друга. И если Дима будет рядом, мне будет намного спокойнее и будто даже проще. Я в этом уверена", - сообщила Дина Аверина.

Примечательно, что пара отказалась от родов в престижных столичных госпиталях и не захотела покидать страну, чтобы малыш появился на свет в другом государстве и мог бы получить двойное гражданство. Аверина и Соловьев отправятся в Нижний Новгород.

"В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звезды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач, профессор с опытом больше 30 лет. К тому же, летом мы всегда много времени проводим там: в доме, на свежем воздухе, еще и помощь бабушек, дедушек, сестер будет", - отметила спортсменка.

Дина и Дмитрий уже задумались о будущем ребенка. Они не против отдать его в спорт, но быть тренерами не желают, передает Peopletalk. Соловьев объяснил:

"Практика показывает: когда родители тренируют своих детей, те редко становятся успешными. Хотя мы знаем, что существуют исключения. Но, по-моему мнению, тренер должен быть человеком со стороны, чтобы критика воспринималась конструктивно. На наставника тоже можно обижаться, моментами любить и ненавидеть. Но все эти обиды остаются на льду или ковре, а не едут с тобой домой, где ты еще неделю можешь не разговаривать с мамой или папой из-за замечаний на тренировке. Иногда тренеры-родители отчаянно пытаются реализовать через детей свои амбиции, достичь побед и медалей, которые не смогли получить сами. Так что, скорее всего, своих детей мы тренировать не будем. Лучше быть своему ребенку только родителем, а не родителем-тренером".

Напомним, влюбленные поженились летом 2025 года. Для Дины Авериной этот брак стал первым, а для Дмитрия Соловьева - вторым. От бывшей жены у него есть сын Александр.

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