"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве и Московской области. Об этом информирует Гидрометцентр России в пятницу, 3 июля.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, до 21:00 субботы, 4 июля, погода считается потенциально опасной из-за грозы. Наряду с этим ожидается дождь, местами сильный, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, продолжает действовать высокий уровень пожарной опасности, соответствующий 4-му классу.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что после пары дней аномальной жары в Москву вернется погода, больше характерная для мая, нежели для июля. 4 июля к столичному региону приблизится активный циклон, который закроет небо плотными облаками, спровоцирует кратковременные дожди с грозами и опустит температуру воздуха до 22–24 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что Гидрометцентр России видит июль и август в розовом свете — таким оттенком на метеокартах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или оказывается чуть теплее, буквально на градус.