Львова-Белова потребовала защитить детей от бюрократических ошибок

Власти обязаны предпринимать всевозможные меры для защиты интересов детей, в том числе — от бюрократических ошибок. На это указала в пятницу, 3 июля, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Омбудсмен рассказала о происшествии с десятилетней Ариной Захаровой из Омска. Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило в отношении девочки исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека.

Как подчеркнула Львова-Белова, подобные инциденты требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин ошибки, чтобы не допустить ее повторения. Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие детей, должны устраняться незамедлительно, цитирует уполномоченного по правам ребенка РИА Новости.

1 июня, в День защиты детей, российский лидер Владимир Путин встретился с Марией Львовой-Беловой, срок полномочий которой в качестве детского омбудсмена продлен еще на пять лет. В ходе встречи она назвала важнейшей задачей государства выстраивание целевых и эффективных мер поддержки таким образом, чтобы семьи с детьми были счастливы.

В рамках Всероссийской недели правовой помощи в вопросах защиты интересов семьи, которую проведут в Москве с 6 по 12 июля, гражданам объяснят, как защитить свои права, лучше узнать обязанности и снизить риск попасть в неприятную ситуацию. В столице развернут более 200 площадок, где граждане смогут получить юридическую консультацию по самым сложным житейским ситуациям.