Последствия атаки дронов городского рынка в Токмаке в Запорожской области. Удар нанесли ВСУ, когда здесь шла торговля. Лежат обломки беспилотников. По предварительным данным, погибли пять человек, 18 мирных жителей ранены. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Именно террором киевский режим пытается затормозить продвижение российской армии на фронте. Наши бойцы подняли флаг в Александровке Днепропетровской области. Информацию об этом подтвердили в Минобороны.

От прифронтовых окраин Александровки до Богодаровки, которую группировка войск "Восток" заняла в начале недели, около 3 километров, освобожденные шесть дней назад поселки Писанцы и Новоскелеватое - уже в тылу на пять-шесть километров. То есть наши бойцы уверенно идут вперед. За неделю на этом локальном участке освобождено восемь населенных пунктов.

Контроль над Александровкой укрепляет положение российских войск на правом берегу реки Волчья. Теперь созданы условия для взятия Покровского на другой стороне реки. Критически для ВСУ складывается ситуация в Константиновке в ДНР. Штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут зачистку города от разрозненных формирований противника.

Вот что рассказывает командир батальона, чьи бойцы сейчас в Константиновке: "Когда мы им логистику всю нарушили, у них перестало снабжение идти той же водой, боеприпасами. То есть они готовы сдаться. Они говорят - мы уже устали воевать, они не понимают, за что они воюют. Были случаи - все, сдался противник, даем команду выдвинуться под нашу же птичку, чтоб мы смотрели за ними. Они с поднятыми руками идут. И мы понимаем, что свои же начинали применять по ним оружие, дронами их атаковать".

Сейчас продукты и боеприпасы в Константиновку противник забрасывает наземными дронами. Бывает, что за сутки наши бойцы поражают по 30 таких машин.

За неделю украинская армия потеряла более 500 военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения, военной техники и 118 автомобилей.

По сценарию, близкому к Константиновке развивается ситуация в Красном Лимане. Появились кадры, как операторы наших дронов срывают ротацию ВСУ. Логистические нити перерезаны, переправы через Северский Донец уничтожены. Бои идут в городской черте и по флангам. Противника вытесняют на Запад.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой народной республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населённого пункта", - сообщило Минобороны.

За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники.