Экономика Европы уже потеряла из-за жары 5 млрд евро - и это далеко не предел

Жарче, чем в аду: эту песню поет нью-йоркский ковбой, не стесняясь, в одном нижнем белье. В северо-восточную часть США пришла экстремальная жара. Термометр на Таймс-Сквер показывает 37,7 градуса. Люди перемещаются по городу перебежками и освежаются под тентами, где распыляют воду. Сильная влажность повышает риск теплового удара. Предупреждения об экстремальной жаре объявлены в 30 штатах. Со среды люди изнывают от зноя. Американские СМИ уже пишут - такая погода может поставить под угрозу проведение празднования 250-летия независимости США и матчей чемпионата мира по футболу в эти выходные.

Над северо-востоком США образовался "тепловой купол". Прогноз синоптиков неутешительный. В ближайшие дни во многих штатах температура поднимется до 45.

Не отпускает жара и европейцев. Во Франции только за прошедшую неделю выгорело более тысячи гектаров леса. Огонь бушует на юге страны. Мобилизованы 2 тысячи пожарных.

Кадры из портового города Кане-ан-Руссийон: более 2 тысяч человек, которые здесь жили в кемпингах, эвакуированы. Огонь перекинулся из лесного массива на пришвартованные лодки и яхты. И это еще не финал. Испания и Франция готовятся к новой волне жары. Уже завтра столбики термометров там поднимутся до 44 градусов. На прошлой неделе в этих странах в общей сложности погибло более 2 тысяч человек. Ситуацию осложняет отсутствие у многих французов в домах кондиционеров. Их запрещено вешать на исторические фасады, а также из-за экологической повестки зеленых.

Поэтому ажиотаж в магазинах вокруг напольных кондиционеров не утихает. Французы, забыв обо всех манерах, как только поступает новая партия, тут же идут за ними в рукопашную.

"В Европе две трети домохозяйств не могут позволить себе кондиционеры. Борьба с тепловым кризисом - это признак работоспособности правительства. Сможет ли в таких условиях работать железная дорога? Больницы и школы? Для некоторых города Европы ответ отрицательный", - объяснил Майкл К. Дорси, профессор Университета штата Аризона.

В испанской Барселоне всем, кто работает на улице, раздают браслеты, которые контролируют температуру тела. Если она повышается слишком быстро, браслет становится красным и издает звуковой сигнал и вибрацию. Тогда следует прекратить работу.

Сложная ситуация и в Португалии. Там ввели красный ровень тревоги. Днем 44. Ночью - 28.

По прогнозам жара в Европе в ближайшие 10 дней не отступит. А это значит - рост стоимости электроэнергии не остановится, а сельхоз поля и виноградники будут сохнуть и дальше. Эксперты подсчитали - экономика Старого Света за это жаркое лето уже потеряла около 5 миллиардов евро.