ЦБ: Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях

В России ни при каком сценарии невозможна заморозка банковских вкладов граждан. В этом заверил в пятницу, 3 июля, заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Слухи о возможности заморозки вкладов пошли после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова на предвыборном мероприятии своей партии. Политик заявил, что на счетах сосредоточились целых три российских бюджета, причем эти деньги не помогают экономике и стране, а лишь обогащают банки.

Выступая в эфире радио РБК, Заботкин подчеркнул, что заморозка банковских вкладов граждан невозможна ни при каких условиях и сценариях: "Это настолько абсурдная, ну, видимо, наиболее абсурдная теория — они умирают сложнее всего".

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что заморозка вкладов бесполезна с точки зрения поддержки экономики, в ней "просто нет смысла". Как подчеркнул эксперт, для того, чтобы задействовать осевшие в банках "триллионы рублей россиян", нужно стимулировать банки, а для этого — ограничивать финансовые спекуляции.

Между тем юрист Даниил Базылев рассказал, что российское законодательство предусматривает ситуации, когда деньги на банковском вкладе могут отойти государству. Речь идет о так называемых "спящих" вкладах, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем утрачена.