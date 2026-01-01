Reebok решил зарегистрировать товарный знак в России

Компания по производству спортивной одежды и обуви Reebok направила заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака.

Как сообщает РИА Новости, соответствующая заявка поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июне 2026 года от "Рибок Интернешнл Лимитед".

Заявитель изъявил желание официально оформить право на продажу в России под брендом Reebok одежду, обувь, сумки, головные уборы и спортивные товары.

После начала Россией специальной военной операции на Украине компания Adidas, в структуру которой входит Reebok, приостановила работу на российском рынке, а розничные и интернет-магазины Reebok в России закрылись. Однако компания "Фло Обувь Ру" объявила, что получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России.

Регистрация бренда в России еще не означает возвращение к работе на российском рынке. Многие компании решают просто "застолбить" торговую марку, чтобы другие юридические лица не смогли ею воспользоваться к собственной выгоде.