После смерти сына и мужа продержалась недолго: как врачи пытались спасти звезду "Служебного романа" Людмилу Иванову

Народная артистка РСФСР Людмила Иванова в кино играла женщин простых и понятных. Особенно удавались ей комедийные образы. Реальная жизнь Людмилы Ивановны была очень далека от комедии. Что такое удары судьбы, Иванова узнала совсем молодой.

Жизнь представлялась такой прекрасной

Когда молоденькая Людмила, окончив общеобразовательную школу с золотой медалью, поступила в Школу-студию МХАТ, она была счастлива необыкновенно. Военные годы остались позади. Родители во всем поддерживали одаренную дочь. Жизнь представлялась такой прекрасной.

А потом неожиданно умер отец – известный полярник и основатель геофака в институте им. Крупской. Папе будущей звезды было всего 46 лет. От горя слегла мама, почти год она провела в больницах, а потом до конца жизни нуждалась в заботе. Переживания не прошли для Ивановой даром. На последнем курсе у нее обнаружили туберкулез. Но Людмила выстояла, победила болезнь, окончила учебу и попала в знаменитый "Современник", где и прослужила всю жизнь.

Оглушительно популярной Иванову сделало кино – в ее фильмографии больше 90 работ. Особенно полюбили зрители актрису, конечно же, в "Служебном романе" и "Самой обаятельной и привлекательной.

Что касается испытаний, которые начали выпадать на долю Людмилы так рано, она говорила: "Я любила быть актрисой. Это меня и спасало".

И бард, и писатель, и доктор физико-математических наук

Визуально Людмила Ивановна производила впечатление женщины, которая выходит замуж раз и навсегда. Однако жизнь актрисы сложилась иначе. На несколько лет она связала судьбу с директором "Современника" Леонидом Эрманом. Оба были весьма увлечены своим делом, и брак в итоге развалился.

Главного мужчину своей жизни Иванова встретила, когда ее попросили помочь физикам поставить любительский спектакль. Валерий Миляев оказался разносторонне одаренным человеком. И бард, и писатель, и доктор физико-математических наук.

Сыграв свадьбу, они вместе сочиняли и пели, воспитали двоих сыновей. Старший Иван – заслуженный художник России. Младший Александр выучился на психолога и увлекался редкими растениями.

Когда актрису спрашивали, как ей удалось построить такую крепкую и теплую семью, она отмахивалась: "Нам просто повезло. Особой моей заслуги здесь нет".

Счастье закончилось неожиданно

Людмиле Ивановне было уже под 80, когда ее 40-летний сын Александр повторил судьбу деда и неожиданно умер от сердечного приступа. Материнскому горю не было предела. "Это так страшно", – признавалась актриса.

Сына Иванова похоронила в 2010-м, а в конце 2011-го горе снова пришло в семью, скончался муж актрисы. Валерий Александрович заболел гриппом, температура была очень высокой. И в итоге его сердце не выдержало нагрузку. Единственной опорой для актрисы остался старший Иван со своей семьей.

Вспоминая ушедших, Иванова заливалась слезами. "Я раньше стеснялась плакать, теперь — нет. У меня есть душа, я не сухарь", — говорила она. После череды потерь здоровье стало подводить актрису – обострился сахарный диабет. После смерти мужа Людмила Ивановна ушла из кино, а на сцену выезжала в инвалидной коляске.

Ей меняли тазобедренный сустав. Увы, вмешательство прошло не слишком гладко, развилось серьезное воспаление. Пришлось снова оперировать. Все это было не на пользу и без того измотанному организму.

Иванова скончалась 7 октября 2016 года в реанимации, ей было 83. Врачи изо всех сил пытались спасти всенародно любимую актрису, подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Все было напрасно. Похоронили Людмилу Ивановну рядом с сыном и мужем на Пятницком кладбище.