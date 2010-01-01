После смерти сына и мужа продержалась недолго: как врачи пытались спасти звезду "Служебного романа" Людмилу Иванову

Народная артистка РСФСР Людмила Иванова в кино играла женщин простых и понятных. Особенно удавались ей комедийные образы. Реальная жизнь Людмилы Ивановны была очень далека от комедии. Что такое удары судьбы, Иванова узнала совсем молодой.
Когда молоденькая Людмила, окончив общеобразовательную школу с золотой медалью, поступила в Школу-студию МХАТ, она была счастлива необыкновенно. Военные годы остались позади. Родители во всем поддерживали одаренную дочь. Жизнь представлялась такой прекрасной.
А потом неожиданно умер отец – известный полярник и основатель геофака в институте им. Крупской. Папе будущей звезды было всего 46 лет. От горя слегла мама, почти год она провела в больницах, а потом до конца жизни нуждалась в заботе. Переживания не прошли для Ивановой даром. На последнем курсе у нее обнаружили туберкулез. Но Людмила выстояла, победила болезнь, окончила учебу и попала в знаменитый "Современник", где и прослужила всю жизнь.
Оглушительно популярной Иванову сделало кино – в ее фильмографии больше 90 работ. Особенно полюбили зрители актрису, конечно же, в "Служебном романе" и "Самой обаятельной и привлекательной.
Что касается испытаний, которые начали выпадать на долю Людмилы так рано, она говорила: "Я любила быть актрисой. Это меня и спасало".
Визуально Людмила Ивановна производила впечатление женщины, которая выходит замуж раз и навсегда. Однако жизнь актрисы сложилась иначе. На несколько лет она связала судьбу с директором "Современника" Леонидом Эрманом. Оба были весьма увлечены своим делом, и брак в итоге развалился.
Главного мужчину своей жизни Иванова встретила, когда ее попросили помочь физикам поставить любительский спектакль. Валерий Миляев оказался разносторонне одаренным человеком. И бард, и писатель, и доктор физико-математических наук.
Сыграв свадьбу, они вместе сочиняли и пели, воспитали двоих сыновей. Старший Иван – заслуженный художник России. Младший Александр выучился на психолога и увлекался редкими растениями.
Когда актрису спрашивали, как ей удалось построить такую крепкую и теплую семью, она отмахивалась: "Нам просто повезло. Особой моей заслуги здесь нет".
Людмиле Ивановне было уже под 80, когда ее 40-летний сын Александр повторил судьбу деда и неожиданно умер от сердечного приступа. Материнскому горю не было предела. "Это так страшно", – признавалась актриса.
Сына Иванова похоронила в 2010-м, а в конце 2011-го горе снова пришло в семью, скончался муж актрисы. Валерий Александрович заболел гриппом, температура была очень высокой. И в итоге его сердце не выдержало нагрузку. Единственной опорой для актрисы остался старший Иван со своей семьей.
Вспоминая ушедших, Иванова заливалась слезами. "Я раньше стеснялась плакать, теперь — нет. У меня есть душа, я не сухарь", — говорила она. После череды потерь здоровье стало подводить актрису – обострился сахарный диабет. После смерти мужа Людмила Ивановна ушла из кино, а на сцену выезжала в инвалидной коляске.
Ей меняли тазобедренный сустав. Увы, вмешательство прошло не слишком гладко, развилось серьезное воспаление. Пришлось снова оперировать. Все это было не на пользу и без того измотанному организму.
Иванова скончалась 7 октября 2016 года в реанимации, ей было 83. Врачи изо всех сил пытались спасти всенародно любимую актрису, подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Все было напрасно. Похоронили Людмилу Ивановну рядом с сыном и мужем на Пятницком кладбище.