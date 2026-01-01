Туристический фестиваль "Больше, чем путешествие" состоится в июле

С 9 по 12 июля в Республике Мордовия состоится Всероссийский семейный туристический фестиваль "Больше, чем путешествие", организованный в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Мероприятие объединит более 1000 семей со всей страны. Пройдет оно в формате трехдневного палаточного лагеря на территории Республики Мордовия.

Для участников подготовлена масштабная программа, включающая туристические активности, мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия, гастрономические площадки и концерты.

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