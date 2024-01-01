Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на его разоблачение Анной Седоковой

Янис Тимма скончался в конце декабря 2024 года. Баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских хостелов. В тот вечер его жена Анна Седокова праздновала день рождения.

Певица долгое время не комментировала произошедшее, она пережила нервный срыв. Но спустя полтора года Анна решилась на откровенный разговор. Певица призналась, что ее последний муж был домашним тираном. По словам артистки, спортсмен избивал ее и даже кидался с ножом.

Седокова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, на которой Тимма спит с ножом в руках. Анна заявила, что это доказательство его жесткого поведения.

Заявления певицы привлекли внимание родственников баскетболиста. На обвинения тут же отреагировала адвокат семьи Яниса Маргарита Гаврилова. Она написала в своем блоге развернутый ответ Анне, и напомнила, что певицу ждет судебное разбирательство. Снимок Тиммы с ножом юрист назвала сфабрикованным.

Не осталась в стороне и первая жена спортсмена Сана Оша. Ее удивил рассказ певицы. Мать единственного сына Яниса уверяет, что тот никогда не поднимал на нее руку.

"Прожив в отношениях девять лет, я ни разу не сталкивалась с агрессией или поднятием рук. Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, то это проявится уже в первом браке", — отметила Сана.

Напомним, что Янис Тимма ушел к Анне Седоковой, оставив свою первую жену с младенцем на руках. Оказалось, что баскетболист закрутил роман, когда Сана была беременна.