Российских туристов предупредили, чем можно заразиться в Индонезии

В Южном полушарии в летние месяцы традиционно регистрируются грипп и другие острые респираторные инфекции. Об этом предупредил в пятницу, 3 июля, Роспотребнадзор сограждан, планирующих провести отпуск в Индонезии — в частности, на индонезийском острове Бали.

Как поясняет ведомство на своем официальном сайте, курортные зоны являются местами риска развития групповых случаев инфекций, возбудители которых передаются воздушно-капельным путем.

Кроме того, в зоне большинства курортных территорий распространены различные природно-очаговые инфекции.

Дополнительно ситуацию усугубляет акклиматизация: после перелета, смены часовых поясов и тропической жары иммунитет туриста временно ослаблен, а в закрытых кондиционируемых помещениях вирусы распространяются особенно активно.

Важно помнить, что под "маской" гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге. На первой стадии эта инфекция почти неотличима от гриппа: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота.

Россию защищает от массового завоза инфекций система "Периметр", функционирующая на границе. При этом туристам напоминают про важность профилактики. Если по возвращении домой самочувствие ухудшилось, нужно незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко попытался отговорить сограждан от поездок в другие страны в отпускной сезон. Специалист рассказал, что в популярной у российских туристов Турции летом распространен вирус Коксаки. Эта инфекция может спровоцировать асептический менингит и другие проблемы со здоровьем.

Подхватить опасную тропическую инфекцию рискуют и отдыхающие в Таиланде. Роспотребнадзор рассказал, что россиянка заразилась в этой стране мелиоидозом — это особо опасное заболевание, способное поражать различные системы органов. По возвращении домой туристка попала в больницу в тяжелом состоянии.