Эксперт рассказал о схемах мошенничества вокруг ситуации с топливом

Мошенники пытаются ловить россиян на опасениях, связанных с ситуацией на топливном рынке, запуская с этой целью фишинговые сайты и поддельные приложения. Об этом рассказал в пятницу, 3 июля, эксперт компании по кибербезопасности Security Vision Павел Винокуров.

Как пояснил специалист в интервью АГН "Москва", широко распространена преступная схема, имитирующая электронную очередь — фишинговый ресурс, имитирующий интерфейс крупной сети АЗС, предлагает "забронировать бензин" заранее. Для этого требуется ввести код из SMS. Доверчивый автовладелец попадает в дальнейшую разработку с разными вариантами — от кражи аккаунта в соцсетях до звонков из псевдоправоохранительных органов.

Множатся и мобильные приложения-клоны. Под видом карт расположения АЗС и наличия топлива мошенники распространяют вирусы-трояны, которые получают доступ к устройству жертвы, перехватывают SMS, геопозицию и данные галереи.

Ранее в МВД предупреждали, что на волне новостей о топливном рынке злоумышленники стали обманывать россиян, предлагая приобрести бензин в упрощенном порядке. Потенциальной жертве обещают оформить получение топлива без очереди, для чего просят ввести на фишинговом сайте номер телефона, привязанный к Telegram, и код из SMS. Получив эти данные, преступники завладевают аккаунтом жертвы.

Минэнерго призвало не доверять интернет-ресурсам, предлагающим интерактивные карты наличия топлива на автозаправках. В ведомстве подчеркнули, что такие сайты и приложения не только распространяют фейки — они еще и нелегально собирают личные данные пользователей.