Брюнетка, с целью конспирации может переодеваться в мужчину, среди особых примет – татуировка в виде змеи на правой руке. Полиция Монако наконец определилась с главным подозреваемым, пытавшимся подорвать украинского олигарха Вадима Ермолаева. Точнее, подозреваемой. Ищут теперь 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Она свободно говорит на немецком. Сразу после взрыва села в автомобиль, и через Италию уехала обратно в Германию. В доме женщины уже прошли обыски.

"Относительная сложность взрывного устройства и способ его применения, по всей видимости, указывают на то, что человек, установивший взрывное устройство, действовал не в одиночку", - заявил Морган Реймон, заместитель прокурора Монако.

Более того, среди приоритетных версий – операция СБУ, пишет французская "Фигаро". Киевские террористы совершенно свободно действуют на территории некогда тихой и благополучной Европы. Накануне немецкая прокуратура официально подтвердила – исполнитель терактов на газопроводах "Северный поток" работал по указанию украинских властей.

"Все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС. И конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выследят новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима", - указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Однако хваленая немецкая техника на деле не такая уж эффективная, подчеркивает газета Stern. Шесть из восьми переданных комплексов Skynex в первые же минуты реальных боевых условий вышли из строя. Не получит Киев и польские МиГ-и. Их решено утилизировать.

На фоне скандала с героизацией нацистских преступников, в частности, создания так называемого пантеона национальных героев прямо на территории Киево-Печерской лавры, в Варшаву командировали главу украинского МИДа Сибигу. О том, что теплого приема не будет, предупредил руководитель канцелярии польского президента, назвав западные территории Украины "восточной малопольшей".

"Эти земли были частью Речи Посполитой. Вы убивали поляков, евреев, чехов и венгров, потому что хотели освободить место для себя. Вы решили построить украинское государство, уничтожив коренное население. Это был геноцид. Другого определения этому нет", - сказал Марек Якубяк, депутат сейма Польши.

Ну и вишенка на торте – премьер Туск призвал коллег тщательно подбирать слова, обещая Украине финансовую поддержку.

Чтобы хоть как-то примирить бывших заклятых друзей, британская пресса выдала новую страшилку: Россия готовит провокацию на территории Польши. Спасти Варшаву, а заодно и все НАТО, разумеется, под силу только Киеву.

"Защита Европы начинается с помощи Украине. Чем дольше она сможет противостоять России, тем на более выгодных условиях сможет заключить мирное соглашение и тем больше времени будет у европейцев на подготовку", - пишет Economist.

Одна лишь проблема - украинцы воевать не хотят. Только в Германии их сейчас почти полтора миллиона. Совместная рабочая группа Берлина и Киева уже продумывает механизм возврата крепких и здоровых мужчин домой, признался посол страны в Германии. А вот у ЕС пока не получается согласовать новый 21-й пакет антироссийских санкций. Италия и Болгария против включения в него патриарха Кирилла и грозят наложить вето.

Продуктивнее пока только британские парламентарии. На фоне перестановок в кабинете министров они, видимо, заскучав, включили телевизор, а там...

"Депутаты, в частности, упомянули эпизод, в котором Маша появляется в головном уборе, похожем на танковый шлемофон, и в форме советского образца. В другом эпизоде персонаж показан, по мнению авторов письма, в головном уборе, напоминающей "фуражку пограничников НКВД", - сообщает The Guardian.

С требованием признать российский мультфильм "Маша и Медведь" угрозой национальной безопасности Королевства выступили полсотни достопочтенных леди и джентльменов.