Темпы наступления ВС России возросли по всей линии фронта

Российская армия полностью взяла под контроль Константиновку. Об этом и о текущей ситуации в зоне СВО Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Совещание с участием Верховного главнокомандующего прошло в Донецкой Народной Республике, на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

Доклады главе государства представили командующие. Владимир Путин отметил: темпы наступления Вооружённых сил России возросли по всей линии фронта, значительно расширена полоса безопасности в приграничных районах. Подразделения противника пытаются удержать позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями.

Освобождение Константиновки открывает путь на Славянск и Краматорск - последние крупные и особо укреплённые города ДНР.