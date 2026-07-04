ПВО сбила 389 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 4 июля

Российские силы ПВО за ночь сбили почти 390 украинских беспилотников. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.

"В течение ночи в период с 20.00 мск 3 июля до 07.00 мск 4 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Как отмечается, несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты над Ленинградской областью. Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА в Тульской области: разрушений зданий и инфраструктуры не было зафиксировано.

Кроме того, силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области.