Российский сержант меткими выстрелами уничтожил два ударных беспилотника

Младший сержант Андрей Ефремов, доставляя боеприпасы на передовую, был атакован вражескими FPV-дронами. Меткими выстрелами он ликвидировал два ударных беспилотника и своевременно подвёз снаряды на позиции.

Рядовой Сергей Скворцов, действуя в составе расчёта гаубицы Д-30, поддерживал огнём штурмовые подразделения. Получив координаты целей противника, наши артиллеристы уничтожили пункт воздушной разведки и автомобиль ВСУ. Сергей также ликвидировал вражеский коптер, не допустив потерь среди сослуживцев.