В ООН потребовали от ВСУ немедленно прекратить пытки российских военнопленных

Около половины военнопленных, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ), с которыми беседовали сотрудники Управления ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения. Об этом рассказал в пятницу, 3 июля, верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк.

О страшных условиях содержания пленных и зверствах украинских националистов Тюрк рассказал в ходе 62-й сессий Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Представитель Всемирной организации напомнил про абсолютный и безусловный запрет пыток, потребовав немедленно положить конец этой бесчеловечной практике на Украине и привлечь виновных к ответственности, сообщает ТАСС.

Ранее следователь по особо в важным делам военного следственного управления СКР по Южному военному округу Сергей Мазур рассказал, что военные следователи собрали свидетельства массовых пыток российских военнопленных. Попавших в плен бойцов истязают с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травят собаками, пытают утоплением.

При этом в России гарантируют гуманное отношение к украинским военнопленным. Глава государства Владимир Путин заверил, что в случае сдачи в плен обещает солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.