В Москве заработал интернет-сервис по борьбе с борщевиком

На столичном портале "Наш город" заработала опция информирования об обнаружении борщевика в Москве.

Проблема борьбы с борщевиком состоит в его феноменальной живучести и крайней опасности для человека. Особое химическое вещество фуранокумарин, которое содержится в соке растения, при попадании на кожу повышает чувствительность к ультрафиолету и, как следствие, провоцирует сильные ожоги. К тому же пыльца борщевика является сильным аллергеном.

Жителям Москвы напомнили про опасность борщевика и призвали не пытаться бороться с этим растением своими силами. Вместо этого следует оставить сообщение на портале "Наш город", пройдя авторизацию на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении. В разделе "Зеленые насаждения" следует выбрать тему "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями", сообщить о борщевике и приложить фотографию опасного растения.

Между тем дачников предупредили, что с 1 марта в России действует норма федерального закона, которая обязывает владельцев земельных участков уничтожать инвазивные растения. В этот список внесены, в частности, ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского.