Украинские интернет-ресурсы распространяют фейк о том, что удар по населенному пункту Токмак в Запорожской области якобы нанес российский беспилотник. Это фейк, а разоблачает его фотоснимок, который авторы обмана пытаются использовать в качестве доказательной базы.

Как отмечает МAX-канал "Война с фейками", публикацию которого репостнуло Министерство обороны России, по пресловутому фото о можно определить модель дрона — это D4, также называемый BATON. Это совместная разработка американской компании Shield AI и украинской Iron Belly.

Именно такие дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в районе Токмака. На видеозаписях также можно различить модель беспилотника, а также разобрать на его крыле надпись на украинском языке: "Не братися".

Российским властям множество раз приходилось опровергать фейки киевского режима — Украина стремится ввести в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения. Таким обманом, в частности, были утверждения о якобы захвате ВСУ Кондрашовки, Радьковки и Московки на северо-западе и юго-западе от Купянска.

Власти России пригласили иностранных журналистов лично приехать в зону СВО, чтобы своими глазами увидеть правду. Безопасность гостей гарантирована. Однако киевский режим пригрозил наказанием сотрудникам иностранных средств массовой информации, которые принимают это приглашение. МИД Украины угрожал, что подобные командировки "будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия".