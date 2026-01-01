Гидрометцентр раскрыл особенность предстоящего дождя в Москве: "Отнюдь не осенний"

Говорить о том, что в Москве и Подмосковье пройдут в ближайшее время осенние дожди, неверно. На это указал в пятницу, 3 июля, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как пояснил эксперт, хотя в первые июльские выходные в столичном регионе прогнозируется облачная и, можно сказать, пасмурная погода, все же будет слишком тепло для использования эпитета "осенняя".

Голубев уточнил, что ожидаемая гроза и дожди — это лишь смена характера погоды после жаркого периода и прохождения атмосферного фронта. Похолодает на несколько градусов, но погода останется комфортной, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году Эль-Ниньо с высокой долей вероятности превратится в супер-Эль-Ниньо. Это угрожает миру затяжными периодами аномальной жары и засухи из-за формирования блокирующих антициклонов.

Однако столичный регион уже миновал локальный пик жары — в первые дни июля столбики термометров перевалили за 30-градусную отметку. За этим последовало ощутимое снижение температуры воздуха. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршин предупредила, что похолодать может до 20 градусов.