Уникальное пополнение: сразу пять лилигрят родились в России

В одном из парков Карачаево-Черкесии произошло уникальное событие: сразу пять детенышей лигра появились на свет. Произошло это 10 июня.

Как сообщает "КП — Северный Кавказ (Ставрополь)", родителями стали лигрица Плюша и белый лев Симба. Поскольку мама сама является гибридом льва и тигрицы, ее детеныши являются лиграми во втором поколении, то есть лилигрятами.

Сотрудники парка "Долина тигров "Архыз" подчеркивают: еще ни в одном зоосаде или зоопарке мира не появлялись на свет сразу пять лилигрят. Да и самих фактов рождения таких животных немного.

Малыши уже успели окрепнуть и освоиться. На фотографиях, которые предоставила "Долина тигров "Архыз", видно, что у лилигрят тигриные полоски ярче, чем у мамы.

Ранее директор передвижного зоопарка Эрик Айрапетян объяснил, почему в неволе не бывает лигров. Как указал специалист, "в природе они не встречаются, потому что один живет в Африке, другой — в джунглях". Детеныши у льва и тигрицы могут родиться только в неволе. Такое событие произошло в 2017 году в одном из зоопарков Ростовской области. Из трех появившихся на свет котят выжил лишь один, ему дали характерную кличку Царь.

Довольно редко рождаются детеныши и у палласова кота. Однако специалисты Московского зоопарка первыми в мире сумели добиться регулярного размножения манулов в неволе. В 2023 году счастливое событие произошло в Ленинградском зоопарке. Малыша назвали Шу.