Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в период с 8:00 до 20:00 пятницы, 3 июля, 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны уничтожены и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее киевский режим попытался свалить на Россию вину за теракт в Токмаке Запорожской области. Украинские СМИ утверждают, будто по рынку и мирным жителям ударил российский дрон. Однако фотоснимок беспилотника разоблачил этот фейк.

Тем временем российские военные получили первые партии многопульных патронов "Многоточие". Они способны сбивать летающие беспилотники на расстоянии до 300 метров в зависимости от калибра.