Североатлантический альянс может развалиться на две-три части из-за разногласий относительно объема ассигнований на оборонные нужды. С таким предупреждением выступил в пятницу, 3 июля, президент Литвы Гитанас Науседа.

Как заявил политик, "было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5%" (цитата по РИА Новости).

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о разладе, который наметился между странами так называемого коллективного Запада, а также в рамках их объединений — НАТО и Евросоюз. Дипломат указал на попытки западных государств навязать своими проблемы другим державам по принципу "Не доставайся же ты никому!"

Между тем неосторожное признание генсека НАТО Марка Рютте подсказало бескровный способ разрушить Североатлантический альянс. Политик посетовал на бессонницу из-за того, что Россия продолжает наращивать военный потенциал, оставаясь долгосрочной угрозой для западных стран. В Госдуме в ответ отметили, что "длительная бессонница ведет к галлюцинациям и последующей мучительной смерти".