Российские войска полностью освободили Константиновку

ВС России полностью освободили Константиновку, сообщил Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь президента, Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и сообщил о полном освобождении населенного пункта.

Глава государства обсудил задачи на летний период, выслушал детальные доклады командующих.

По словам Пескова, Была отмечена положительная динамика продвижений.

Путин указал, что удалось полностью завершить освобождение ЛНР и существенно продвинуться на территории ДНР. Стратегическая инициатива на поле боя - полностью за Вооруженными силами России.

Президент поблагодарил военных за героизм и успешную работу