Владимир Путин 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск, где президенту доложили о полном освобождении Константиновки в ДНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Была отмечена положительной динамика наступления российских войск по всей длине фронта.

Путин сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, рассказал Песков. Глава государства подчеркнул, что чем больше ВСУ будут бить по инфраструктуре, тем больше России придется делать зону безопасности.

Российский лидер поручил тщательно проанализировать, кто из союзников Киева является подстрекателем продолжения боевых действий.

Кроме того, по словам Пескова, Путин назвал освобождение Константиновки первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ.