ВСУ несут значительные потери: главное из доклада Герасимова о ситуации в зоне СВО

Владимир Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о ситуации в зоне СВО, выделив, в первую очередь, полное освобождение Константиновки.

Всего же в июне Вооруженными силами России освобождено 29 населенных пунктов. Как уточнил Герасимов, киевский режим стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате инициативы и демонстрирует мнимые успехи ВСУ. При этом украинские подразделения несут значительные потери.

Завершается освобождение города Красный Лиман, продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области, отметил также начальник Генштаба ВС России. Пресечены попытки ВСУ просачивания вглубь обороны.

Передовые подразделения "Центра" вошли в Доброполье и Анновку ДНР, добавил Герасимов.

Продолжается нанесение ударов по объектам ВПК Украины и энергетическим структурам. В июне осуществлено пять ударов, поражены 55 объектов. Значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия.

Глава государства же, в свою очередь, указал на то, что выполнение задач СВО идет в соответствии с замыслом Генштаба.

С начала года ВС России освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров "нашей земли в Донбассе и Новороссии", подчеркнул Путин.