Владимир Путин не сомневается в том, что победа будет за Россией

Владимир Путин 3 июля в ходе посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск заявил, что победа будет за Россией.

Президент РФ отметил отличные результаты 6-й мотострелковой дивизии и похвалил бойцов. Также российский лидер напомнил о народной мудрости: "Везёт тому, кто везёт".

Он также подчеркнул важность освобождения Константиновки в ДНР, отметив, что город является ключевым транспортным и крупным центром Донбасса.

"Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение, — подчеркнул Путин. — Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса", — сказал Путин.

Кроме того, глава Кремля попросил передать слова искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ежедневно. Наиболее отличившихся он поручил представить к наградам.

Президент отметил и "мнимые" заявления Киева об успехах ВСУ. По словам Путина, они только играют России на руку.

"Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, — своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", — заявил президент России.

В ходе доклада Владимир Путин также поручил продолжить нанесение массированных ударов по ВПК Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование.