Издание Euractiv обрушилось с критикой на абсурдность антироссийских санкций и описало меры, которые введет престарелая Урсула фон дер Ляйен в 2050 году. Журналисты представили, как в 137 пакете ограничений она запретит импорт борща и въезд дрессировщиков медведей.

В публикации с заголовком "Тупость Европы, которую не обложить санкциями" красочно описано, как 92-летняя глава ЕК объявит о запрете экспорта немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией, а также ограничении въезда в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей. По прогнозам СМИ, фон дер Ляйен также обложит санкциями импорт пива, борща и большинства видов сыров из России.

На воображаемой пресс-конференции журналисты бы не задавали никаких вопросов и даже зевали, уточняется в материале.

"Вопросы задавать запрещено — как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить... К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож", — пишет Euractiv.