Владимир Путин заявил, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины будет продолжено. И это необходимый ответ на террористические действия киевского режима, поощряемого западными кураторами.

Президент назвал их мнимыми миротворцами, целью которых на самом деле является продолжение войны с Россией до последнего украинца. Владимир Путин также заявил, что чем больше ударов противник будет наносить по российским гражданским объектам, тем больше будет расширяться полоса безопасности на сопредельной территории. Тем более, что исторически это тоже русская земля, подчеркнул президент.

Создание зоны безопасности является важной частью решения общих задач, и войска группировки "Север" с ней успешно справляются, отодвигая формирования противника от наших границ.